banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!

Köpeklerin saldırdığı karacayı mahalle sakinleri kurtardı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karacayı vatandaşlar kurtardı.

Çevre 30.04.2021, 15:13
3
Köpeklerin saldırdığı karacayı mahalle sakinleri kurtardı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karacayı vatandaşlar kurtardı.

Başçiftlik ilçesine bağlı Kızılcabayır mevkiinde tarlaya çalışmaya giden vatandaşlar, köpeklerin bir karacaya saldırdığını fark etti. Vatandaşların müdahalesi ile köpeklerin saldırısından kurtulan karacanın yürüyemeyecek durumda olması nedeni ile veteriner çağrıldı. İlk tedavisi veteriner hekim tarafından yapılan karaca Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sinan Paşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaymak, karacayı köpekler parçalamak üzereyken kurtardıklarını ifade ederek, “Yaralı bir şekilde yerde yatıyordu. İlçe Tarım Müdürlüğü veterineri tarafından karacanın ilk tedavisi yapıldı. Daha sonra hayvanı Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik” dedi
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?