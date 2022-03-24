Köpek ve Kedilerin kalpleri ısıtan dostluğu

Elazığ’da köpek ile kedilerin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, bir köpek ve kedilerin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Kedilerin, köpeğin yanına uzanıp yatması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Havaların soğuması ile birlikte birbirlerine sokularak ısınan iki hayvanın dostluğu herkese örnek oldu.