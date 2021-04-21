Köpek, kedileri yalamaya doyamadı

Bursa’da kavgalarıyla bilinen kedi ve köpeklerin sevimli dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor.

Hayvansever Mefaret Özmez’in sokaktan bulup beslediği kediler, yine onun beslediği köpekle herkesi kıskandıran bir dostluk kurdu. Görenlerin kavga etmelerine alışık olduğu kedi ve köpekler bu defa dostluğuyla dikkat çekti. Özmez, "Köpeği evde bulunan 3 kediyi o kadar seviyor ki onları yalamadan edemiyor. Kedilerin peşinden ayrılmayan köpek onları bir an yalnız bırakmayıp yalayarak sevgisini gösteriyor. Kediler de kendilerine sevgisini sunan köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyor" dedi.