banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!

Köpek balığının yardımına koştular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koya gelen köpek balığı, vatandaşlarca yakalanarak güvenli alana bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Çevre 14.09.2021, 16:48
Köpek balığının yardımına koştular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koya gelen köpek balığı, vatandaşlarca yakalanarak güvenli alana bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sabah saatlerinde Gündoğan Mahallesi’ndeki balıkçı barınağı çevresine camgöz cinsi köpek balığı geldi. Barınak ve çevresinden çıkamayan balığı sahildeki vatandaşlar ve barınaktaki balıkçılar fark etti. Mehmet Bakış ve Ali Tepe isimli mahalle sakinleri, balığı yakalayıp güvenli alana bırakmak için Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alıp şişme bota bindi. Şişme botla barınak girişinde ve içinde balığı yakalamaya çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda yakalayıp şişme bota alındı. Balığı eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı. Ardından bölgeye gelen kayığa alınan balık, kıyıdan açığa güvenli alana bırakıldı. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle takip ettiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0