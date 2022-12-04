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Köpeğin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan karaca, tedavi altına alındı.
Çevre 04.12.2022, 15:00
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan karaca, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Taşburun Mahallesi mevkiinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan karaca yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yaralı karacaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Koruma altına alınan karacanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.