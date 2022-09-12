Koparmanın cezası 109 bin TL olan kum zambakları görsel şölen oluşturdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda çiçek açan kum zambakları görsel şölen oluşturdu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası 109 bin TL.

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye’nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altında olduğu biliniyor.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Kum zambağı Akdeniz Bölgesi’nde yayılım gösteren bitkidir. Ağustos ayından ekim ayına kadar çiçek açar ve çiçek açtığı zaman güzel bir koku yayar. Nesli riski altında bir bitkidir, koparıldığında cezaları vardır. Kum zambaklarının korunması gerekiyor" dedi.