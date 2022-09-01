Konya’nın göl ve göletlerine yavru sazan balığı desteği

Konya’da, aralarında Beyşehir Gölü’nün de bulunduğu 65 göl ve gölete toplam 2 milyon 630 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarını balıklandırma çalışmaları çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretim Tesislerinde üretimi yapılan yavru sazan balıkları Beyşehir Gölü kıyılarında tatlı sulara bırakıldı. Jandarma burnu mevkisindeki göl kenarında yavru sazan balıklarını yetkililerle beraber göl sularına bırakan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin büyük önem verdiği kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların da gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarını balıklandırmaya devam ettiklerini belirtti. Beyşehir Gölü’nün Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü ve ülkenin önemli bir tatlı su ürünü üretim merkezlerinden birisi olduğunu işaret eden Ali Ergin, “İçerisinde birçok balığın yetişmesine vesile olan bir gölümüz. Özellikle sudak balığı ve sazan balığı yoğun olarak yetiştiriliyor. Bizim burada, ilçemizde yetiştiricilik yapan birçok ailemizin de geçim kaynağı” dedi.

Konya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından Konya’da bulunan göl ve göletlerin balıklandırılmasına bakanlık ve kurumlar olarak büyük önem verdiklerini anlatan Ergin, “Burada üretimin hem Beyşehir hem Beyşehir halkı hem de Türkiye’miz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu konuda birçok çalışma yapıyoruz. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’müzün önceden yapmış olduğu, göldeki balıkların popülasyonunu artırmak üzere yürütülen bir çok çalışma var. Bu çalışmalardan bir tanesi de balıklandırma çalışması. Bu yıl Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yetiştirilmiş olan 2 milyon 630 bin adet sazan balığı Konya’mıza geldi. Bunun da biz 1 milyon 250 binini Beyşehir Gölü’nün değişik yerlerine bırakma çalışması yapacağız” şeklinde konuştu.

Konya’da 175 tane göl ve gölet bulunduğunun da altını çizen ve bunlardan 5 tanesinin ticari avcılık yapılmasına izin verilen göl ve göletler olduğunu hatırlatan Ergin, “Beyşehir Gölü, Seydişehir Soğla Gölü, Ilgın Çavuşçu Gölü, İvriz Barajı, Çumra Apa Barajı’nda ticari olarak faaliyet yapılıyor. Biz bu getirmiş olduğumuz 2 milyon 630 bin balığı da yine bu göl ve göletlerde bugün itibariyle hepsine ilçe müdürlüklerimiz vasıtasıyla burada paylaşımını yapacağız. Bu göletlerimizi balıklandırmış olacağız. Tabii ki burada gölet ve göllerdeki balıklandırma faaliyeti bizim önceki yıllarımızda da devam eden bir faaliyetti. Geçen yıl 2 milyon 50 bin balık attık, bu yıl 2 milyon 630 bin balık salmış olduk. Yani ciddi bir sayı artırmış olduk. Önceki yıllarda 100, 200, 300, 400 bin atarken son iki yıldır 2 milyonun üzerinde bir balık salıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ergin, balıklandırılan göl ve göletlerde salımı yapılan yavru balıkların korunmasının da çok önemli olduğunu hatırlatırken, yılda en az bir kere üremesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ergin, “Balık popülasyonunun korunması için yıl içerisinde de en az bir kere üremesine izin vermemiz lazım. Bunun için de bazı çalışmalarımız var. Sazan balığında 40 santimden aşağısında, sudak balığında 26 santim aşağısında tutulmasını istemiyoruz. Çünkü üreme olgunluğuna ulaşması gerekiyor. İkincisi; usulsüz avlanma, elektroşok gibi bir avlanmaya da müsaade etmememiz lazım. Çünkü büyük ve küçük balıkların tamamını harap eden vahşi bir avcılık sitemi; onun için biz de burada kesinlikle usulsüz avlanmanın yapılmasını istemiyoruz. Balıklandırma çalışmasının bölge yetiştiricilerine hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Ergin, açıklamasının ardından Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Şubesi Müdürü Yücel Doğan, Beyşehir Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Hamit Bağcı, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Birliği,Göl, Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Bekir Sami Tan’la birlikte yavru sazan balıklarını Beyşehir Gölü sularıyla buluşturdu.