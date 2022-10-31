Konya’nın en büyük kentsel dönüşümü Meram’da

Konya’nın merkezinde yer alan 163 bin metrekarelik bir alanda, 5 ayrı etap halinde ve 1,5 milyarın üstünde bir maliyetle gerçekleştirilen Meram ilçesi Sahibata Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. etabın temeli atıldı. Yoğunluk veya kat artırımı şeklinde yapılan klasik dönüşüm çalışmalarının tam aksine imar yoğunluğu ve yapı stokunun azaltılıp, yatay mimarinin öne çıktığı yatırım, Konya’nın en büyük ve Türkiye’nin sayılı dönüşüm projelerinden biri.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve 5 ayrı etap halinde planlanan Meram Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. etap üst adalar kısmının temeli düzenlenen törenle atıldı. Tamamı 163 bin metrekareden oluşan ve 1,5 milyarın üstünde dev bir maliyetle gerçekleştirilecek proje, yoğunluk veya kat artırımı şeklinde yapılan klasik dönüşüm çalışmalarının aksine imar yoğunluğu ve yapı stokunun azaltıldığı, doğal alanların çoğaltıldığı ve yatay mimarinin öne çıktığı Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir çalışma olacak.

Klasik dönüşüm anlayışından farklı olarak yapı stoku ve imar yoğunluğu azaltılıyor

Türkiye’nin en büyük, en farklı ve aynı zamanda çalışması en zor alanlarından biri olan bu bölgede örnek bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dönüşümün uygulandığı bölgenin arkeolojik sit alanı olduğuna vurgu yaparak, “Şehrin tam da merkezinde ve tarihi bir bölgenin içinde toplam büyüklüğü 163 bin metrekare olan bu alanda Müze ve Anıtlar Kurulu ekipleriyle birlikte adeta iğneyle kuyu kazdık. Burası tarihi yapılarla dolu bir bölge. Aynı zamanda çevresinde yoğun şehir hayatı devam ederken bir yandan da inşaat çalışmalarını yürüttük. Binlerce yapının sahibiyle görüşmeler gerçekleştirerek yüzlerce binanın yıkımını sağladık. Yatay mimari tanımlamasını en güzel şekilde ifade edecek bir proje ortaya koyduk. Nihayetinde imar yoğunluğunu ve yapı stokunu 3’te 2 oranında düşürecek bir proje gerçekleştirdik. Toplam inşaat alanını 80 bin metrekareye kadar düşürdük. Tarihe ve bölgeye değer katmak amacıyla bu alanı ranta kurban etmedik” dedi.

“Konya’nın kalbinde çok önemli bir proje hayat buldu”

Şükran Dönüşüm Projesi’nde uzun süredir devam eden çalışmaların nihayetinde temel atma seviyelerine geldiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbinde çok önemli bir projenin hayat bulduğuna işaret ederek, “Burada 2 önemli işi birden yapıyoruz. 1.’si ve çok kıymetli olanı Türkiye’de ki 2. en büyük tarihi ada dönüşümü. Tarihi eserler bir ada içinde toplanarak bir mekan oluşturuluyor. 2. önemi ise buradaki hak sahibi ve vatandaşlar için yeni işyerleri ve ofisler oluşturuluyor. Konya’da bedesten çarşısının hemen yanı başında yeni bir bedesten inşa ediliyor. Tüm bunlar çok uzun süreli bir çalışmanın sonucu. Konya’ya ve Meram’a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bölgenin çok eski görünümünden ve atıl vaziyetteki halinden, şehre, Meram’a ve mahalleye değer katacak bir hale dönüşecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Sahibata Mahallesi Muhtarı Ömer Şerif Bildik ise böyle güzel ve değerli bir yatırım için yoğun çaba sarf eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.