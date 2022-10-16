Konyalı doğaseverlerden şehit madencilerin ailelerine: “Acınız acımızdır"

Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğaseverler, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden maden işçileri için dağa tırmanış gerçekleştirdi. Yüzlerini maden işçileri gibi siyaha boyayan doğaseverler zirvede acılı ailelere seslenerek, “Acınız acımızdır” dedi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılmak üzere Konya il merkezi ve çevre ilçelerden Beyşehir’e gelen aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 25 doğasever, Gölyaka Mahallesi’ndeki dağlık alanda Karagüney Tepe’nin 1700 rakıma sahip zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Büyük bölümü yağmur altında gerçekleşen yürüyüşte doğaseverler, 6 kilometrelik yürüyüşten sonra ulaştıkları zirvede ellerindeki kağıtta yazılı olan harfleri yan yana getirerek Bartın ve Amasra yazdıktan sonra hep birlikte “Bartın acınızı paylaşıyoruz” sözleriyle maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

Zirvede yüzlerini siyaha boyayarak açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Beyşehir Treeking olarak 1700 rakımlı Karagüney Tepe’ye çıktık. Bugünkü yürüyüşümüzü normalde yağış nedeniyle iptal edecektik ama Bartın’da yaşanan patlama sonrası onların acısını paylaşmak adına buraya çıktık bu olumsuz hava şartlarına rağmen. Türkiye’nin ve herkesin başı sağolsun. Bir daha böyle acılar görmeyelim ve yaşamayalım” dedi.

Etkinliğe katılan doğaseverler, “Acınız acımızdır, acınızı paylaşıyor, sabırlar diliyoruz” derken, doğasever Osman İltar da Bartın Amasra’da yaşanan kazadan dolayı millet olarak çok üzgün olduklarını belirterek, “Acıları acımızdır. Başımız sağolsun Türkiyem” ifadelerini kullandı.