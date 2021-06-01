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Konya’da yeni oluşan obruğa AFAD’tan inceleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan yeni obruğa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.

Çevre 01.06.2021, 17:17
Konya’da yeni oluşan obruğa AFAD’tan inceleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan yeni obruğa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.

Karapınar ilçesinde 3 metre eninde 4 metre boyunda ve 40 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi. Yeni oluşan obruğun bulunduğu bölge civarında geçen yıl ve önceki yıllarda oluşmuş derinliği ise 30-38 metre arasında benzer obrukların da bulunduğu öğrenildi. AFAD tarafından yapılan incelemede, obruğun bölgede büyük tehdit oluşturması bakımından Karapınar ilçe belediyesi ve kaymakamlığına bilgi verildiği ve gerekli tedbir ve önlemlerin alınması istendiği öğrenildi.
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