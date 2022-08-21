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Konya’da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

Konya’da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

Çevre 21.08.2022, 21:51
Konya’da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

Konya’da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

Konya şehir merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında etkisini gösteren gök gürültülü sağanak dışarda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde etkili olan yağmur yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti.

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