Konya’da Mart ayında kar etkili oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Mart ayında yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar tarafından ise sevinçle karşılandı. Erken çiçek açan meyve ağaçları da kardan nasibini aldı.

Bu yıl yağışsız bir kış geçiren Seydişehir’de sabaha karşı başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde 5 santimetre iken yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Beyşehir Gölü’ndeki su seviyesi nedeni ile sulu tarıma kota getirilen Seydişehir, sabaha kar ile uyandı. Kar yağışı, ilçedeki çiftçiler ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya Karayolu’nda tır ve çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İlçede bu yıl kışın ılıman geçmesi ile birçok meyve ağacı da çiçek açmaya başladı. Yağan kar altında meyve ağaçlarındaki çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışına sevinen çiftçiler, bir yandan don olayına karşı da tedirgin.

Tırı ile Nevşehir’den Antalya’ya briket götüren Hacı Yılmaz, "Nevşehir’den Antalya’ya briket götürüyordum, gidemiyoruz. Bekliyoruz şu anda polisler salmıyor. Mart karı böyle demek ki" dedi.

İlçe esnafından Murat Göç ise, "Allah bereketinden versin, çok güzel bir karımız oldu. ’Kuraklık geldi, kuraklık var’ derken Allah rahmeti ile birlikte getirdi. Ağaçlarımız erken açınca bir ihtimal üşüdü, olsun o da olsun, suyumuz olsun. Üşürse bademlerimiz üşüsün. Allah’ım bereketinden versin, afetinden saklasın inşallah" diye konuştu.