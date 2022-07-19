Konya’da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletmeye rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Konya’da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletme faaliyetten men edilerek en üst sınırdan 38,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Konu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızca, Konya’da kimyasal atıkları araziye bırakarak çevreyi kirleten işletmeyi faaliyetten men ettik. Kirliliğe neden olanlara yasal en üst sınırdan 38,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.”