Konya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağısı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı.

Seydişehir ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini artırdı. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen ilçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Ulaşımı da etkileyen kar yağışı nedeniyle Seydişehir - Konya ve Seydişehir - Antalya istikametlerine çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Küçük araçlara ise zincir takılmadan sürücülerin seyahat yapmalarına izin verilmiyor. Kar nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar ise, sürücülerin ve vatandaşların çabalarıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara

İlçeyi beyaz bir örtüyle kaplayan kar yağışı sonrası ilk ve orta dereceli okullarda da eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konya Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile karla kaplanan yollar açılmaya çalışılırken, esnaf ise işyerlerinin önünde biriken karları temizliyor.

İlçede market işletmeciliği yapan Mustafa Yarar, kar yağışından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Allah’ım verdiğin nimetlere şükür diyelim. Allah’ım verdikçe veriyor. Kar mesaimiz başlamıştır herkese kolay gelsin hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” dedi.