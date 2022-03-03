Konya’da kar yağışı ağaçları devirdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve 24 saat aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ağaç devrilirken, ilçedeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildi.

Akşehir ilçesinde dün sabah başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 24 saat aralıksız devam kar yağışı nedeniyle birçok ağaç devrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Akşehir Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte metrekareye 53 kg. yağış düşerken kar kalınlığı da 32 santimetreyi buldu. Bu sabah itibariyle kar yağışı kesilirken gece saatlerinde sıcaklığın düşmesi nedeniyle don olayının beklendiği öğrenildi. Hafta sonu itibariyle de hafif kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde belediye ekipleri de seferber oldu. Yol açma çalışmaları sürerken, yayaların sık kullandığı kaldırımlarda da ekipler küreklerle kar temizleme çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarda araçların üzerinde ve yanında biriken karlar nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük yaşadı.

Bu yıl bereketli bir kar yağışının olduğunu belirten Şule Doğancı, "Maşallah bu sene şehrimize çok yoğun bir kar yağışı oldu. Aralık ayından bu yana bayağı bir kar görüyoruz, yoğun bir şekilde tabi ki. Umarım gölümüzde İnşallah o eski haline kavuşacak, bolluk bereket olacak, sebzelerimiz meyvelerimiz daha çok olacak. O yönden çok umutluyum. Çocuklar içinde ayrı bir sevinç kaynağı bu kar yağışının yoğun olması. Ne güzel bu eski günlerimizdeki gibi karda doyasıya oynayabiliyorlar. O yüzden çok mutluyuz" dedi.

Bu yıl bereketli bir kar yağışının olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar da, yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok ağacın devrildiğini ifade etti.