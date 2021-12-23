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Konya’da hayvanları koruma polisleri, bin 45 ihbara cevap verdi

Konya’da 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kurulduğu günden bu yana bin 45 ihbara yanıt verirken, Hayvan Koruma Kanunu kapsamında suç işleyen 55 kişiye adli, 49 kişiye de idari para cezası uyguladı.

Çevre 23.12.2021, 15:22
Konya’da hayvanları koruma polisleri, bin 45 ihbara cevap verdi

Konya’da 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kurulduğu günden bu yana bin 45 ihbara yanıt verirken, Hayvan Koruma Kanunu kapsamında suç işleyen 55 kişiye adli, 49 kişiye de idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine hayvan haklarının korunması için 2020 yılının Ekim ayında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, bin 45 ihbara yanıt verdi. 112 Çağrı Merkezi, kurum içi, diğer kamu kurumlarından ve e-posta üzerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, "hayvanı tehlike arz edecek şekilde bırakma" suçundan 33, "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan 22 olmak üzere toplada 55 kişiye adli işlem yaptı. “Hayvana eziyet ve yasaklı ırk” suçundan 39, “hayvana çarpma” suçundan 5, “hayvan dövüştürme” suçundan da 5 olmak üzere 49 kişiye 417 bin 545 TL idari işlem yapıldı.

“Olaylara gittiğimizde vatandaşlar şaşırıyorlar”

Konya’da 2020 yılında kurulduğundan itibaren faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Konya Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlisi polis memuru Tahsin Söylemez, “Görev ve sorumluluk alanlarımız ise; yasaklı hayvan hakları, ’bir hayvana çarparak olay yerinden kaçan şahıslar hakkında yapılan idari işlemler. Hayvanlara eziyet eden, kötü davranan, aç susuz bırakma ve bu tür olaylarda da işlemlerimiz yapıyoruz. Büro amirliğimiz ilk kurulduğu tarihte bu tür olaylara gittiğimizde vatandaşlar ister istemez şaşırıyorlar. Büro amirliğinin kurulmasıyla vatandaşlar tarafından olumlu bir tepki aldık. Bunun bir ihtiyaç olduğunu, bu tür yaptığımız işlemlerinde gayet olumlu olduğunun tepkisini aldık biz. Şu anda büromuz kurulalı yaklaşık 1,5 seneyi buldu ve vatandaşlar artık bu işe önem gösteriyorlar. Özellikle (Hayvan Durum İzleme) HAYDİ uygulaması üzerinden gelen ihbarlarımızda var. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçlendi. Artık bu tür sıkıntılarla karşılaştıkları zaman hemen bize ulaşıyorlar” dedi.

“Beslenmelerine destek olmaya çalışıyoruz”

Polis memuru Tahsin Söylemez, “Vatandaşlarımızı 112 Acil Çağrı Merkezinden bize ulaşarak ihbar oluşturabilirler. Bunun dışında ise HAYDİ mobil uygulaması üzerinden de ihbarları değerlendiriyoruz. Görev ve sorumluluk alanları dışında hayvanların beslenme konusunda da çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle kış mevsiminde sokak hayvanları beslenme noktasında zor durumda kaldığı için biz elimizden geldikçe beslenmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamaya destek oluyoruz” diye konuştu.

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