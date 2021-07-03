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Konya’da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Konya’da etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşatırken, hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 03.07.2021, 19:08
Konya’da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Konya’da etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşatırken, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya şehir merkezinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kısa süre etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Kentin bazı noktalarında altgeçitlerde su birikintileri oluştu. Öte yandan, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi ve yakın yerleşimlerde de yağmurun tarlalara zarar verdiği öğrenildi.
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