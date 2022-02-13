banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'ler açıklandıi
Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'ler açıklandıi
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü

Konya’da ağır kış şartlarında doğadaki hayvanlar unutulmadı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Göl Feneri Derneği bünyesindeki aşevi, sadece ihtiyaç sahibi yaşlılara değil, çetin kış şartları sebebiyle doğada ve dağlık alanlarda beslenme sorunu yaşayan yaban hayvanlarına da yiyecek ulaştırıyor.

Çevre 13.02.2022, 16:47
Konya’da ağır kış şartlarında doğadaki hayvanlar unutulmadı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Göl Feneri Derneği bünyesindeki aşevi, sadece ihtiyaç sahibi yaşlılara değil, çetin kış şartları sebebiyle doğada ve dağlık alanlarda beslenme sorunu yaşayan yaban hayvanlarına da yiyecek ulaştırıyor.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Aşevi ve Beyşehir Off-Road Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, ilçede bu yıl hüküm süren ağır kış şartları ve kar örtüsü sebebiyle doğada beslenmede sorun yaşayan yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı. Beyşehir’de çeşitli fakültelerde görev yapan akademisyenler ve öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar ve gönüllülerin de katıldığı etkinlikte, Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki dağlık alana arazi araçlarıyla gelen katılımcılar, kar örtüsüyle kaplı ormanlık sahada ağaç kenarlarına ve uygun alanlara sakatat, bakliyat, arpa, buğday, mısır ve ekmekten oluşan yiyecekleri bıraktı.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Başkanı Hasan Takavcı, dernek bünyesinde faaliyet gösteren aşevinin halihazırda ilçedeki 55 mahallede yaşayan 360 ihtiyaç sahibi kişiye yemek ulaştırdığına dikkati çekerek, “Maşallah çok güzel bir kışımız geçiyor. Üst üste 4’üncü kez kar yağışı oldu. Açık arazide sanırım 60-70 santim kar var ve dernek aşevimiz bu faaliyeti de geleneksel hale getirdi. Burada en büyük yardımcımız, halkımız ve gönüllülerimiz ile Beyşehir Off-Road Kulübümüz çok güzel bir katılım gösterdiler. Burada, bakliyat, arpa, mısır, yem, sakatat ve ekmekten oluşan yaklaşık 700-800 kilo ciddi bir yiyecek malzemesi ile yaban hayatını beslemeye geldik. Nasıl fakirlerimiz ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmamız gerekiyorsa, böyle doğadaki zor şartlar altında yem bulmada, beslenmede güçlük çeken yaban hayvanlarımız da bizim ilgi alanımıza giriyor. Halkımız da bu işi çok seviyor. Üniversiteden hocalarımız, gönüllü öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız da var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Beyşehir Off-Road Kulübü Başkanı Ömer Yürük ise, off-road üyeleri olarak zaten her zaman doğanın içerisinde olduklarına vurgu yaparak, doğada beslenmede güçlük yaşayan yaban hayvanlarına yiyecek ulaştırmada en uç noktaya kadar ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Yürük, “12 araçla bu etkinliğe katılıyoruz. Göl Feneri Derneğimize de böylesine güzel ve anlamlı bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Biz her daim tüm düzenledikleri etkinliklerde onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Arslan da, Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu olarak bu etkinliğe katılımla destek verdiklerini belirterek, “Beyşehir’de insanın tilki, güvercin olası geliyor bu gördüğünüz malzemeleri doğaya bırakınca. Tabi ki, yiyecek bulmada sorun yaşayan hayvanlar burada bir nebze de olsa karlar eriyinceye kadar bu bıraktığımız besinlerle beslenecek. Yaban hayatına bu tür etkinliklerle yardımcı olmak güzel bir duygu, herkesin yaşamasını isteriz" şeklinde konuştu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, düzenledikleri etkinlik dolayısıyla yiyecek ve besin desteği veren tüm firma ve sponsorlara teşekkür ederek, “Sadece yemek dağıtımı değil, giysi ve kıyafet desteği, burs gibi konularda da faaliyet gösteren derneğimiz gördüğünüz gibi doğa ve çevreyi de, yaban hayvanlarını da bu zorlu şartlar altında unutmuyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Antalyaspor 25 28
15. Kasımpaşa 24 27
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 23 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 22 11