banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Konyaaltı, hayvancılıktaki uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek oldu

Konyaaltı Belediyesi’nin 2019 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ücretsiz aşılanmasına yönelik başlattığı proje, diğer belediyelere de örnek oldu. Hayvan yetiştiricilerinin aşı ücretlerini karşılayan Konyaaltı Belediyesi, aynı zamanda meraları tohumla zenginleştirirken, hayvanların iç dış parazit ilaçlanmasını da üstleniyor.

Çevre 12.02.2022, 14:25
Konyaaltı, hayvancılıktaki uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek oldu

Konyaaltı Belediyesi’nin 2019 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ücretsiz aşılanmasına yönelik başlattığı proje, diğer belediyelere de örnek oldu. Hayvan yetiştiricilerinin aşı ücretlerini karşılayan Konyaaltı Belediyesi, aynı zamanda meraları tohumla zenginleştirirken, hayvanların iç dış parazit ilaçlanmasını da üstleniyor.

Konyaaltı Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa yönelik yaptığı destekler dikkat çekiyor. Göreve geldiği günden bu yana kırsal alanlara yaptığı hizmetlerle gündeme gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaylalardaki hayvan yetiştiricilerini sık sık ziyaret ettiğini dile getirdi. Yaptığı ziyaretlerden sonra hayvan üreticilerinin ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade eden Esen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ücretsiz uyguladığı programlı aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesinin ardından harekete geçti. Hayvan üreticilerine büyük bir yük olan aşı ücretlerinin Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanması için konu, belediyenin meclis gündemine taşındı. 2019 yılının Ağustos ayında mecliste alınan karar ile hayvanlara uygulanan programlı aşı ücretleri Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanmaya başlandı. Düzenlenen protokol kapsamında 2,5 yıldır ilçedeki hayvan yetiştiricilerinin aşı ücretlerini karşılamaya devam eden belediye, bu sürede 15 bin büyükbaş, 40 bin de küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 55 bin hayvanın aşı ücretini ödedi.

"Üreticiye otomatik yemlik"

Mera Islah Projesi kapsamında zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi için iki adet mobil parazit banyoluğu satın aldıklarını aktaran Başkan Esen, ilçedeki bütün hayvanların ilaçlanmasını sağladıklarını söyledi. Yaylalarda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için üç ayrı bölgeye su deposu ve suluk yaptıklarını belirten Esen, yem kaybının azaltmak ve daha iyi beslenme sağlaması amacıyla 50 adet otomatik yemliği üreticiye dağıttıklarını dile getirdi. Hayvanlar için meralarda gölgelikler yaptıklarını vurgulayan Esen, yazın kavurucu sıcağında bu gölgeliklerin çok önemli olduğunu söyledi.

"Meralara tohum"

Mera alanlarında tohum ekerek yaz aylarında hayvanların zengin alanlarda beslenmesini sağladıklarını dile getiren Başkan Esen, “Otlak alanlarının azlığı, mera alanlarının tahribatı et ve süt üretimini ciddi anlamda düşürüyor. Besi anlamında özellikle ihtiyacımız olan otlak yeri, mera alanı gibi yerlerin kesinlikle yetiştiricinin lehine hazırlanarak sunulması gerekiyor. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yaz döneminde zengin ot türlerine sahip mera alanları için tohumlama çalışmaları yapıyoruz. Mera alanlarımıza yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı otu tohumu atıyoruz. Gübreyle de tohumları zenginleştiriyoruz” dedi.

"Örnek uygulama"

“Yaptığımız uygulama başka yerel yönetimlere de ilham oldu” diye konuşan Esen, “Bizim öncülüğümüzde başlayan uygulamayı, şimdi başka belediyelerin de yapacağını görmek bizi çok mutlu etti. Önemli olan üreticimizin derdine derman olmaktı, bunu başardığımızı görüyorum” dedi.

"Destekler devam edecek"

Başkan Esen, Konyaaltı denilince akla deniz, sahil geldiğini belirterek, “Ama bir de yaylalarımız var. Hayvancılık ve tarım, yaylalarda etkin devam ediyor. Konyaaltı’nda yaklaşık 22 bin küçükbaş hayvan varlığı söz konusu. Bunların bazı ihtiyaçları köylüler tarafından zorlukla gerçekleştiriliyor. İhtiyaçların bir kısmının belediyemiz tarafından karşılanması köylülere önemli bir destek sağlıyor. Üretimin ülkemizi kalkındıracağını biliyoruz. Bu anlayışla üreticilerimizi her koşulda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Üretici de memnun"

Konyaaltı Belediyesi’nin hayvancılık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. 22 yıldır ilçede hayvancılık yapan Osman Karabulut, belediyenin hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti. Karabulut, “Başkan sayesinde aşılarımızı ücretsiz yaptırıyoruz. 2,5 yıldır bizi hiç yalnız bırakmadı. Yaylalarımıza tohum ve gübre attı. Ne zaman istesek gelip hayvanlarımızı ilaçlıyorlar” dedi.

Dudu Karabulut ise önceleri kendilerinin yaptığı parazit ilaçlamasını artık belediyenin yaptığını aktardı. İlaçlamanın yanı sıra belediyeden ücretsiz yemlik aldıklarını dile getiren Dudu Karabulut, “Yaylalarımıza yaptıkları ekimler sonrası hayvanlarımızı daha rahat otlatıyoruz” diye konuştu.

Ümmühan Öztürk ise “2019 yılından beri bize aşı desteği veriyorlar. Parazitler için de istediğimiz zaman gelip ilaçlama yapıyorlar. Akıllı yemlik de verdiler, belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11