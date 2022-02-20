- Konya Millet Bahçesi’nde sona yaklaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılacak Millet Bahçesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Arsası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Millet Bahçesi inşaatında sona gelindi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en güzel Millet Bahçelerinden birinin Konya’ya kazandırılması için çok yoğun şekilde mesai harcadıklarını dile getirerek, Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi tamamlandığında Konya, yeni bir spor, dinlenme, yeşil ve sosyal alana daha kavuşacak. 108 bin metrekare bir alana yapılan Millet Bahçesi’nin 45 bin metrekarelik bölümü çim alan olacak.

Konya Millet Bahçesi; bisiklet ve yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeteryası, restoranı ve Millet Kütüphanesi, satranç grubu, oyun alanları ile Konya için önemli bir kazanım olacak. Ayrıca Millet Bahçesi’nde; gençlerin kitap okuyabilecekleri millet kıraahatnesi, gölet, Türk-İslam Bahçesi, selatin camileri yer alacak. 44.5 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edilen Millet Bahçesi’nin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.

(AH-