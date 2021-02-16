Konya Antalya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Konya Antalya Karayolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, kara yolları ekipleri yolları açık tutabilmek için çalıştı. Gece boyunca bekletilen çekici türü araçların geçişine de izin verildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Özellikle bin 825 rakımlı Alacabel mevki’inde buzlanmayı da beraberinde getiren kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Kara yolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yolda kalan araçlar kurtarılırken ekipler gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Bölge trafik ekipleri ise ilçe merkezi çıkışı Marangozlar Kavşağında kar lastiği ve zincir kontrolü yaptı. Öte yandan gece boyunca geçişlerine izin verilmeyen çekici türü araçların geçişine de izin verildi.

Niğde’den Antalya’ya yük götürmek üzere yola çıkan tır şoförü Duran Tan, “Niğde’den geliyorum, Antalya’ya şeker nakliyesi yapıyorum. Seydişehir’de yol kapalı, kaldık yapacak bir şey yok dokuz saattir bekliyorum” dedi.