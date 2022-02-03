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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır.”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır” dedi.
Konya-Antalya karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Konya’nın Seydişehir ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı.
Çevre 03.02.2022, 18:23
Konya’nın Seydişehir ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı.
Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar yağışı özellikle Antalya karayolunun 14. kilometresinden sonra etkili olurken, yoğun yağış nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bölge trafik ekipleri ilçe merkezi Marangozlar Kavşağı’nda yaptıkları uygulama ile araç geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya’dan sebze getirmek için Ereğli ilçesinden yola çıkan ve yolun kapanmasından dolayı bekleyen Bilal Bozoğlu, “Sebze götürmek için Antalya Kumluca’ya gidiyordum. Yol kapalı bekliyoruz, belki de alternatif yollara gideceğiz” dedi.