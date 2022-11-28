Konya Aksaray karayolunda sis etkili oldu

Konya Aksaray karayolunda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Havaların soğuduğu Konya ve Aksaray’da sıcaklık sabah saatlerinde 1 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde Konya Aksaray Karayoluna çıkanlar ise yoğun sisle karşılaştı. Sisin etkili olduğu karayolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarının farları açık olarak düşük hızda yol aldı. Sisli hava ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.