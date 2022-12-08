Konteyner kent kurulumu tamamlandı

Düzce’de meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan yapılar yıkılırken Çilimli’de konteyner kentin kurulumu tamamlandı.

Düzce’de depremin ardından yaralarda sarılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde evleri ağır hasar alanlar içinde bir yandan yıkım çalışmaları yapılırken, bir yandan da konteyner kent kurulumları yapıldı. Çilimli’de ise ilk etapta 39 konteynerin bulunduğu yaşam alanına 2 okul da eklendi. Tüm alt yapısı tamamlanan, çocuk parkından çevre düzenlemesine kadar konteyner kent tamamlandı. Çilimli’nin Ulucami Mahallesinde kurulan kentte de yaşamın başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Selçuk Yakyol, “23 Kasım depreminin ardından devletimiz sağ olsun her zaman yanımızda oldu. Ağır hasarlı binalar belirlendi. Yıkım çalışmaları yapıldı. Çok kısa bir süre içerisinde buraya konteyner kent kuruldu. Çocuk parkından okulla kadar her şey düşünülmüş. Komşularımız için güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş. Devletimize ve ilgili kuruluşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehirde ikinci konteyner kent için alan belirleme çalışmaları tamamlanırken, 36 konteynerın pazar gününe kadar şehre gelmesi bekleniyor.