Konteyner kent çalışmaları başladı

Düzce’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kentlerin kurulum çalışmaları başlatıldı. İlk konteyner kent ise ilçe merkezi kentsel dönüşüme giren Çilimli ilçesinde kuruluyor.

23 Kasım’da meydana gelen 5.9’luk depremin ardından hasar tespit çalışmaları Düzce’de devam ediyor. Ağır hasar alan konutların yıkım çalışmaları başlatılırken, konteyner kent kurulum çalışmaları da sürdürülüyor. Bu çerçevede Çilimli’de oluşturulan alana konteynerler yerleştirilmeye başlandı. Tüm alt yapısı hazırlanan konteynerler vinçler ile alana yerleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ağır hasarlı binalarda bulunan vatandaşlar konteyner kente getirilerek yaşam başlayacak.