Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buzdağına döndü

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibariyle soğuk havanın etkili olduğu Malatya’da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta merkeze meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Hasarlı binaların önünden yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesinde bulunan 6 katlı bir binada deprem sonrasında 4’üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.

Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.

(MK-