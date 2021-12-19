Kocayayla Geçidi’nde ulaşıma kar engeli

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi’nde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Domaniç’te etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu üzerindeki Kocayayla Geçidi’nde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, bölgede yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.