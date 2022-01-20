Kocaeli’nin kırsal mahalleleri beyaza büründü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalleleri de adeta beyaza bürüdü.

Kocaeli’de uzun zamandır beklenen lapa lapa kar yağışı, 18 Ocak Salı günü gece saatlerinde başladı. Kentin tüm bölgelerinde yer yer etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kış turizmi ile ünlü Kartepe’nin yüksek kesiminde kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü. Kartepe’nin kırsal mahalleleri Pazarçayırı, Sultaniye, Örnekköy, Hanlar ve Karpuzdere’de ise kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı. Lapa lapa yağan karın ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapıyor.

"Hava şartları kötü"

58 yıldır Pazarçayırı Mahallesi’nde yaşadığını söyleyen Ali Güngör, "Normalde kar yağdığı zaman kalınlık 2 metreyi buluyor. Şu anda da karın kalınlığı 60 santimetre. Yağışlar 1 ay önce başlamıştı, 2 ay daha sürer. Buradaki en yüksek köy; bulunduğumuz Pazarçayırı köyü. Diğer köyler arasında kar en çok bu köye yağıyor. Hava şartları kötü olduğu için şu anda çocukların okula gitmesi sıkıntılı bir durum. Bazı evlerde yaşlılar ve hastalar var. Yakınlarda otel olduğu için insanlar buraya turistik amaçlı olarak da geliyor" ifadelerini kullandı.