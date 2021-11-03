Kocaeli’nin ’Gurabahane-i Laklakan’ı

Avrupa’dan Afrika’ya göç esnasında yorulan ya da yaralanan leylekler, Ormanya içerisinde bulunan Düşkün Leylekler Evi’nde bakıma alınıyor.

Dünyada, leyleklerin sürekli bakım altında tutulduğu ilk özel alan olan ’Düşkün Leylekler Evi’, Osmanlı döneminde yapılan ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan’dan esinlenerek oluşturuldu. 800 metrekarelik açık alana sahip alanda, 90 metrekarelik ısıtma sistemi olan kapalı alan da yer alıyor.

Sene içinde 50’ye yakın leylek geliyor

Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, ’Düşkün Leylekler Evi’ni, Osmanlı zamanında dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan’dan esinlenerek oluşturduklarını belirterek, "Bu alanımız, göç yorgunluğundan ya da herhangi belli bir sebepten yaralanmış leyleklerimizin bütün yıl boyunca bakımlarını yaptığımız alan. Engelli olanlarını ise ömrünün sonuna kadar misafir ettiğimiz bir alanımız oluştu. 800 metrekarelik açık alana sahip bu alanımızda 90 metrekarelik ısıtma sistemi olan kapalı alanımız bulunmaktadır. Yine aynı şekilde su havuzu, kum havuzu ve tüneklerin bulunduğu zenginleştirilmiş bir alana sahibiz. Bu alanda şu anda 20 tane leyleğimiz bulunmaktadır. Sene içerisinde bize 50’ye yakın leylek tedavi amaçlı gelmektedir" dedi.

Her yıl eylül ayının sonları ile ekim ayının başlarında çok sayıda leyleğin göç etmek için yola koyulduğunu hatırlatan Alioğlu, "Yorgun düşenlerden bazıları Düşkün Leylekler Evi’ndeki imkanlarla beraber yara sarıyor. Göçe hazır hale gelen leylekler bakımı bittikten sonra uçuyor. Engelli ya da göçe hazır hale gelememiş olanlar ise misafir edilmeye devam ediyor. Sadece leylekler için böyle bir özel bakım alanı oluşturma konusunda Düşkün Leylekler Evi, dünyada ilk olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

Tam teşekküllü

Alioğlu, dünyada sırf leylekler için böyle bir açık alan oluşturulmasının ilk olduğunu ifade ederek, "Bu leyleklerin bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra tedavisi tamamlananları göç yolculuğuna yetiştirebilirsek göçlerine devam ettiriyoruz. Fakat göçe ulaşamayacak ya da engelli statüsünde bulunan hayvanları burada misafir etmeye devam ediyoruz. Bu tür çalışmaları Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hekimlerimiz ve biyologlarımız eşliğinde gerçekleştirmekteyiz. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bize ulaşan yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra hâlâ hazır olmayanları misafir etmeye devam ediyoruz. Göçe hazır olan diğer kısmını ise göçe uğurluyoruz. Böyle bir açık alan oluşturulması dünyada bir ilktir. Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezleri mevcut ama leyleklerin sürekli bakım altında tutulduğu tek yer burası" şeklinde konuştu.