Kocaeli’de sis etkili oluyor

Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 50-75 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler dikkatle ilerliyor.