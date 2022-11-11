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Kocaeli’de sis etkili oluyor
Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Çevre 11.11.2022, 10:23
Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Kent genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 50-75 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler dikkatle ilerliyor.