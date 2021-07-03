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Kocaeli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevre 03.07.2021, 15:57
Kocaeli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporunun ardından beklenen sağanak yağmur Kocaeli’de etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında başlayan ve bir süre etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağmurun dinmesi ile vatandaş ve sürücüler yollarına devam etti.
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