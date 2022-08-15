banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Kocaeli’de sağanak başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli’de sağanak etkili olmaya başladı.

Çevre 15.08.2022, 11:45
Kocaeli’de sağanak başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli’de sağanak etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilde sarı kodlu yağış uyarısı verilmişti. Uyarıların ardından Kocaeli’de de sağanak etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, hafif gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle önlem alırken, bazıları ise sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Kocaeli Valiliği, sel ve taşkınlara karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur