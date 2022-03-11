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Kocaeli’de motosiklet kullanımı yasaklandı
Kocaeli’de olumsuz hava şartları sebebiyle servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının ikinci bir duyuruya kadar durdurulmasına karar verildi.
Çevre 11.03.2022, 11:48
Kocaeli’de olumsuz hava şartları sebebiyle servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının ikinci bir duyuruya kadar durdurulmasına karar verildi.
Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akış ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının bugün saat 11.30’dan başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir."