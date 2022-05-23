Kocaeli’de kısa süreli sağanak etkili oldu

Kocaeli’nin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Kocaeli’de sağanak başladı. Hava sıcaklıklarının 19 derece ölçüldüğü Kocaeli’de, aralıklarla yağış etkili oldu. Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstermesi bekleniyor.