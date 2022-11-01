Kocaeli’de eşsiz sonbahar güzelliği

Kocaeli’de sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünen ağaçlar görsel şölen sunuyor. Ormanlarda oluşan kartpostallık görüntüler havadan da görüntülendi.

Kocaeli’de görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçların yaprakları, sonbaharla birlikte solmaya başladı. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Ağaçların sararan yapraklarının doğayla uyumu ise sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Sonbaharın hayran bırakan güzelliği, dron ile havadan da görüntülendi.