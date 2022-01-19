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Kocaeli’de "Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi

Kocaeli’de, kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespit edilmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla "Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi.

Çevre 19.01.2022, 16:40
Kocaeli’de "Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi

Kocaeli’de, kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespit edilmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla "Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespit edilmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla düzenlenen "Kocaeli Akıllı Şehirler Şurası" başladı. Dünyanın nereye gittiğini ve teknolojinin yönünü doğru okumanın önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyanın nereye gittiğini doğru görmek lazım. Dünyanın bugün geldiği yeri yüzyıllar önce insanlar hayal edilebilseydi, yani oradan buranın dünyasını bilerek, bugünü inşa etmeye kalksak zannediyorum daha az hata yapardık. Çünkü bazı şeyler bazı hatalara sebep oluyor. Bir yerde bir yenilik gelişirken dünyanın gittiği yeri görmez ve eskiye dair bir dünya inşa edersek yapmış olduğunuz sistem aslında yeniye göre eski kalacak. Aslında siz bir manada sınırlı imkanlarınızı yanlış kullanmış olacaksınız. Dolayısıyla akıllı şehirlerle ilgili tasarımda benim bu toplantıda arkadaşlarımdan birincil olarak beklediğim şey dünyanın gittiği doğru yeri bilmek yani teknolojinin yönünü doğru okumak olmalı" ifadelerini kullandı.

"Her şey hayal etmekle ilgili"

Hayata geçirdikleri her projede, kentte yaşayan insanların mutluluğunu düşünerek hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Teknolojiyle ilgili, akıllı şehirle ilgili çalışmalarınızda da insanın mutluluğu için olup olmadığını, yaptığınız şeylerin insanı mutlu edip etmediğinizi mutlaka sorgulamanız lazım. Çünkü yaptığınız akıllı şehir uygulamaları, insanı mutlu etmesi gereken uygulamalar. ’Eğer insanı mutlu etmiyorsa, insanı yaşayamaz hale getiriyorsa, özel hayatı ihlal ediyorsa bunun neresinde biz insanca bir yaşam alanı arayabiliriz?’ Dediğimizde ise insanların özel yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili olan konu aklımıza geliyor. Hayal etmekle ilgili her şey. Yani siz kurduğunuz alt yapı sistemleriyle buradan evinizden çıkarken trafikten gelen verileri kullanarak arabanın bilgisayarı cep telefonunuz internet ve evdeki bilgisayarlar vasıtasıyla bir model kurabilirsiniz. Aslında sabah evden çıkarken, evinizdeki akıllı bilgisayar evinizdeki klima ayarlarını yönetebilirsiniz. Bu da enerji tasarrufu dosyasının içine girer. Bu dosyalar birbiriyle alakalı. Burada çok sayıda algoritma var aslında. Bunu doğru tasarlamak, bu sistemin öğrenen bir sistem olarak kalması gerektiğini, yapay zeka dediğimiz yapıdan da verileri alarak bir yere doğru gitmesi gerektiğini düşünmek gerekiyor. Aslında açık bir sistem olarak kendini sürekli yenilemesi gerektiğini ve nihai amacının da insanın mutluluğu olması gerekiyor"

"Kocaeli, Türkiye’nin dünyayla yarışan yüzü"

Şurada konuşan Vali Seddar Yavuz ise şehirleri yönetirken herkesi ilgilendiren konuların, ortak akıl ve istişareyle ele alınmasının önemine değinerek, katılımcıların yeterli desteğini almayan her çalışmanın genel olarak başarılı olmadığını kaydetti. Şuranın hayırlı sonuçlar vermesini temenni eden Vali Yavuz, "Kocaeli, aslında Türkiye’nin dünyayla yarışan yüzü. Bilim, sanayi ve teknoloji şehri, Bu nedenle ilimizin her alanda olduğu gibi akıllı şehirler alanında da ülkemize öncülük yapabileceği liderlik edebileceği, şu an ki uygulamalarıyla bile Türkiye’nin çok önünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü hepinizin bildiği gibi Kocaeli, Bilişim Vadisiyle birlikte Türkiye’deki bilişimin, inovasyonun merkezi. Dikkat ederseniz pandemiyle beraber aslında hayatımıza e-uygulamalar çok fazla girdi. Özellikle e-devlet altyapısı zayıf olsaydı acaba biz pandemi dönemini nasıl yönetebilirdik diye bu soruyu kendime de sordum. Vatandaşımız e-devletten birçok hizmetini yapabildi. Dolayısıyla bunu şehirlere de yansıttığımız zaman hizmetlere erişim ve planlama karar verme süreçlerine çok ciddi bir etkisi olacak. Kentleşme, sanayileşme ve insan toplulukların daha fazla şehirlerde yaşamasıyla birlikte oluşan sorunları konuştuk. Akıllı şehirlerin çıkış noktası da zaten bu" dedi.

Eylem planı hazırlanacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan tarafından da "Akıllı Şehirler Hayal Mi?" adlı sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından, dün başlayan ve 24 saat süren Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması’nda dereceye giren lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara ödülleri verildi. Büyükşehir Belediyesi ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli iş birliğiyle Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan takımlar, "KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi", "Trafik Kameraları Görüntü Analizleri" ve "Su Tüketimi Veri Analizleri" olmak üzere 3 farklı başlıkta, dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren, yenilikçi fikirleriyle mücadele etti. Bugün sona erecek şurada elde edilecek raporlarla, kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespiti, yol haritasının oluşturulması ve bunun işletilmesi için Akıllı Şehirler Eylem Planı hazırlanacak.

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