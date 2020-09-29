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Kocaeli’de 5 dakika yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLARDAN BAZILARI SAÇAK ALTLARINA SAKLANIRKEN BAZILARI DA ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN ÖNLEM ALDI

Çevre 29.09.2020, 15:00
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Kocaeli’de 5 dakika yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli’de etkili olan ve 5 dakika boyunca devam eden dolu ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların kimi saçaklara saklanırken kimi ise araçlarını doludan korumak için dakikalarla yarıştı.

Kocaeli’de 5 dakika süren dolu ve sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. İzmit ilçesinde etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kafalarına örttükleri kartonlarla, saçakların altına saklanarak korumaya başladı. Araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar ise dakikalarla yarıştı. Vatandaşlar buldukları halı ve kartonlarla araçlarının üstlerini kapatmaya çalıştı. 5 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı daha sonra etkisini yitirdi.

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