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Kocaeli’de 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli’de ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara ziyaretçi girişi yasaklandı.

Çevre 20.07.2022, 17:37
Kocaeli’de 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli’de ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara ziyaretçi girişi yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre orman yangını riskini değerlendirdi. Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı kararları doğrultusunda ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı. Olumsuzluk yaşanmaması adına Kocaeli’de içerisinde orman işletmesi olan tüm ilçelerde 31 Ağustos’a kadar orman alanlarına ziyaretçi giriş ve çıkışı yasaklandı.

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