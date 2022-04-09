Kocaeli’de 3 gün sürecek yol bakım çalışması başladı

100 yan yol bağlantılarını kullanabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yol bakım ve onarımı çerçevesinde İzmit Adapazarı D-100 Karayolu üzerindeki Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı’nda çalışmalara başlandı. Çalışmalar boyunca trafik akışı yan yollar üzerinden sağlanacak. Sürücü ve yayalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamayla trafik işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyarıldı. 8 Nisan itibariyle saat 23.00’da başlayan bakım onarım çalışması 11 Nisan Pazartesi günü sabah 05.00’da sona erecek.