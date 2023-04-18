Kocaeli bir günde 4 mevsimi yaşadı

Güne güneşli bir hava ile başlayan Kocaeli’de öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurdan sonra gökkuşağı çıkarken akşam saatlerinde ise fırtına ile dolu yağışı etkisini gösterdi.

Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağışlar Kocaeli’de de etkisini gösterdi. Güne güneşli başlayan Kocaeli’de öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından gökkuşağı Kocaeli’nin semalarını renklendirdi. Akşam saatlerinde ise fırtına, şimşek çakması ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Nohut büyüklüğündeki dolu bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Kocaeli’de yağmurlu hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.