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Kocabaş Çayı’nın suları arttı
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı’nın suları, Kazdağları’na yağan yağmur ve karın ardından arttı.
Çevre 15.01.2021, 16:10
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı’nın suları, Kazdağları’na yağan yağmur ve karın ardından arttı.
Kazdağları’ndan doğan, Çan ve Biga ilçelerinden geçerek Marmara denizine dökülen Kocabaş Çayı’nda sular, Kazdağları ve bölgeye yağan yağmur ve karın ardından yükselmeye başladı. Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı’nda eriyen karların çay suyunun debisini arttırdığını söylenBüyükpaşa Köyü Muhtarı Burhan Uğur, “Bir iki gün içerisinde Kazdağları’na yağan yağmur ve karın erimesiyle, Kocabaş Çayı’mızı ve havzamızı doldurdu. İnşallah bundan sonra kuraklık tehlikesi ortadan kalkar ümidindeyiz sevinçliyiz” dedi.
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