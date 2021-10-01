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- KKTC’deki orman yangını kontrol altına alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çevre 01.10.2021, 18:41
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
KKTC’de Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinin güney yakasında çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Türkiye’nin de söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri ile destek verdiği yangın, askeri atış alanı yakınlarında çıkmıştı.