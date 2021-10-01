banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar

- KKTC’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çevre 01.10.2021, 18:41
- KKTC’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

KKTC’de Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinin güney yakasında çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Türkiye’nin de söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri ile destek verdiği yangın, askeri atış alanı yakınlarında çıkmıştı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P