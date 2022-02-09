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KKTC’de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri mest etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yağan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı mest etti.
Çevre 09.02.2022, 19:13
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yağan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı mest etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yağan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Girne’ye bağlı Dikmen köyü bölgesinde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından oluşan kemer şeklindeki gökkuşağı görenleri mest etti.