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KKTC’de hortum
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Çevre 13.01.2022, 16:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
KKTC’de 3 gündür devam eden sağanak yağışlar sonrası hortum meydana geldi. İskele ilçesine bağlı Kaplıca köyü açıklarında çıkan hortum paniğe neden oldu. Kısa süre etkili olan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
KKTC’de sağanak yağışların 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.