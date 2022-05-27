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KKTC’de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Geçitköy bölgesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor.

Çevre 27.05.2022, 15:37
KKTC’de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Geçitköy bölgesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Hızla yayılan alevlere müdahale sürüyor.

Girne ilçesine bağlı Geçitköy bölgesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor. KKTC Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahalesini kolaylaştırmak amacıyla Girne-Güzelyurt anayolunun Geçitköy ile Karşıyaka arasında kalan bölümünün trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Yangına havadan müdahale için Türkiye’den 2, Birleşmiş Milletler’den (BM) de 1 yangın söndürme helikopterinin bölgeye gönderileceği aktarıldı.

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