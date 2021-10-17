KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı açıldı

Altındağ’da bir park daha hizmete sunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı törenle açıldı.

Altındağ Belediyesi’nin ilçeye kısa sürede yeni parklar ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi, yeni bir parkı daha tamamladı. Karapürçek Mahallesi’nde, 20 bin metrekare büyüklüğündeki alana yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı, coşku dolu bir törenle açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahibi olduğu açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda Altındağlı vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

“Tarihimiz bir, kaderimiz bir”

Türkiye Cumhuriyeti ile birlik vurgusu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizim tarihimiz bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, gönlümüz bir ve geleceğimiz de bir olacaktır. Biz her zaman haykırıyoruz, biz 1571’ten beri Kıbrıs’ta Türklük mücadelesi veriyoruz" diye konuştu.

“498 kahramanın aziz hatırası Altındağ’da yaşayacak”

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarının Ankara’da yaşayacak olmasından duyduğunu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşması için verilen mücadelede şehit verdiğimiz 498 kahramanımız için bu hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak ve gazilerimizin cesaret timsali olacak bu alanda dikilen fidanlar, Türkiye-KKTC dostluğu gibi kök salarak ebedileşecektir” ifadelerine yer verdi.

“Modern bir Altındağ inşa ediliyor”

Altındağ’ın Gazi Başkent Ankara’nın güzel ilçelerinden biri olduğu aktaran Oktay, Altındağ’ın sahip olduğu potansiyelle Ankara’nın bağrındaki Anadolu olduğunu söyledi. Altındağ’ın Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin doğup büyüdüğü, Cumhuriyet’in kurulduğu ve İstiklal Marşı’nın yazıldığı milli iradenin sembol ilçelerinden biri olduğunu belirten Oktay, şunları dile getirdi:

"Belediye Başkanımız Asım Balcı ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği bir kente dönüşen Altındağ, Başkent’te yerelden kalkınmaya güç katmaktadır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz, tüm illeriyle gelişip ilerlerken tüm ilçeleriyle başkent Ankara’mız da, Altındağ da bu ilerlemeden payını almaktadır. Altınşehir projesinden tarihi alanların ihyasına; kentsel dönüşümle planlı ve modern bir Altındağ inşa ediliyor. Meyve ormanları, yenilenebilir enerji projeleri ve altın bahçe alanı gibi yeşil projelerle Altındağ’ın çehresi değişiyor. Yol çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve spor tesisi yatırımlarıyla alt yapı güçleniyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ilerlerken inanıyorum ki Başkentimizin bu güzel ilçesi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek bir çekim merkezi haline gelecektir.”

“Hayırlı uğurlu olsun”

Yaptığı konuşmada, Altındağ’ın her geçen gün daha fazla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Balcı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini yeni boyutlara taşımasını ümit ediyorum. Parkımız burada oldukça, aziz şehitlerimizin hatırası hep canlı kalacak. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun, kabirleri nur dolsun” değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreninin ardından tüm protokol üyeleri hep birlikte hatıra ormanını gezdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren protokol üyeleri, vatandaşlarla selamlaşmayı ve sohbet etmeyi de ihmal etmedi.