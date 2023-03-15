Kızıltepe’de mahalleler su altında kaldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırsal alanda bulunan mahalleler sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından, Mardin’de öğle saatlerinden hemen sonra başlayan sağanak yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Kızıltepe ilçesinde de etkili olan sağanak yağış kırsal alanda bulunan derenin taşmasına yol açtı. Dere taşması sonucunda birçok köy sular altında kaldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye, Yarımca ve Beşik mahallerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte dere taşması sonucu su baskınları yaşandı. Tarım arazilerini su basarken Çiftçilerin sulama borular sele kapıldı. Büyükboğaziye de ise dere yakınında bulunan bazı evleri su bastı.