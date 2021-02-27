banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi sayıldı
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi sayıldı
İmamoğlu, Danla Biliç'le buluşuyor
İmamoğlu, Danla Biliç'le buluşuyor
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı

Kızılırmak Deltası’nda sevindiren görüntü

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve yeterli yağış almadığı için sulak bölgeleri kuruyan Kızılırmak Deltası, Samsun’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası suya kavuştu.

Çevre 27.02.2021, 09:10
1
Kızılırmak Deltası’nda sevindiren görüntü

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve yeterli yağış almadığı için sulak bölgeleri kuruyan Kızılırmak Deltası, Samsun’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası suya kavuştu.

Son yıllarda azalan yağışlar Samsun’da bulunan sulak alanları kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Bunların başında gelen Kızılırmak Deltası, kuraklık alarmı verdi. 2020 yılında beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle deltadaki bazı sulak bölgeler kurudu. Suların çekildiği yerlerde topraklarda derin çatlaklar oluştu. Şubat ayının başında etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve aralıkla düşen yağmur deltaya can suyu oldu. Suların tekrar yükselmeye başladığı bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

"Ciddi anlamda bir su desteğini sağladığını hep beraber gördük"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, deltadaki son durumu değerlendirdi. Son zamanlarda yağan yağışların sulak alanlardaki ve deltadaki mevcut suya ciddi bir destek sağladığını belirten Demir, "Bildiğiniz gibi kuraklık sürekli olan zaman zaman yağış, zaman zamanda yağmurun yağmaması ile ortaya çıkan bir süreçtir. Özellikle delta ve mevcut suyun desteklenmesi açısından baktığımızda son yağan yağışların bizim balık göllerimize ve deltamıza ciddi anlamda bir su desteğini sağladığını hep beraber gördük. Kısa sürede düşen kar yağışı ne yer altı kaynaklarımızı tam besler ne de istediğimiz desteği sağlayamaz. Geçici olarak ciddi bir rahatlama sağladığımızı söyleyebiliriz. Büyükşehirlerimizdeki barajların son 1 haftadaki yağan yağışların önemli bir şekilde desteklediğini ve suyumuzun bir noktada içme suyu yönünden zenginleştiğini söylemek doğru olur. Sulak alanlar ve deltamız açısından bakarsak bu durumun bundan sonraki yağışlarla desteklenmesi özellikle ilkbahar yağışlarıyla yer altı suyumuzun sürekliliğin sağlanması ve desteklenmesi gerekiyor. Kızılırmak Deltası’nda yaz döneminde tarımsal kuraklık açısından risk devam ediyor. Sulama suyu olarak kuyuların açılarak sulamada kullanılması riski devam ediyor. Kısmi bir ferahlık sağladık ama uzun sürede tedbirlerin yine birlikte düşünülmesi, ilkbahar yağışlarıyla yer altı suyumuzun biraz daha zenginleşerek deltamızın desteklenmesi inşallah gerçekleşir. En önemli yaz aylarında suyu doğru ve kontrollü kullanarak hem de o bölgede yer altı kuyularının ciddi anlamda kontrol altına alarak deltanın yer altı suyu beslenmesinin engellenmemesi gerekiyor" dedi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19