Kızılırmak Deltası’nda en iyi kuş gözlem zamanı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftasının nadir türleri görmek için en iyi zaman olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu dönem kaçırılmaması gereken bir zaman. Geçici listede yer alan deltanın UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’nde yer alabilmesi için de Büyükşehir Belediyesi olarak hassasiyetle çalışıyoruz” dedi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016’da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası RAMSAR Sözleşmesi çerçevesinde koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar bulunuyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’ne alınması gerekir

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Mayıs 2020’de de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ’kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen 21 yerden biri oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deltanın dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri barındırdığını, şu ana kadar tespit edilen kuş türlerinden de 18’inin neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu, 21’inin ise neslinin tehlike altına girmeye yakın türler arasında yer aldığını ifade etti. Bu nedenle deltanın çok büyük öneme sahip olduğunu; geçici listede yer alan bölgenin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’nde yer alabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı.

Delta sürekli kontrol ediliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve toplam 56 bin hektarlık alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının da en önemli durak noktası konumunda. 362 kuş türü, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlayan Kızılırmak Deltası, koruma amaçlı Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Araç trafiğine kapatılan ve sadece bisiklet ile akülü araçların girişine izin verilen delta, kameralar ve rutin denetimlerle sürekli kontrol ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tedbir uygulamalarıyla doğal yaşama insan müdahalesinin en aza indirilmesi yaban hayatını da olumlu etkiliyor.

Bu dönem kaçmaz

Yaban hayatındaki zenginlik nedeniyle Kızılırmak Deltası’nın kuş gözlemcilerinin durak noktası olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle ekim ayı sonu ve kasım ayı başının nadir kuş türlerinin görülebileceği bir dönem olduğunu ifade ederek, bu önemli doğal mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını söyledi. Başkan Demir, bu dönemin gözlem için kaçırılmaması gereken bir zaman olduğunu da ifade ederek, “Burası sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı sulak alanlarından biri. Her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu alanın gelecek nesillere en iyi şekilde taşınması noktasında elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

1 saatte 44 kuş türü gördü

Öte yandan “Kuş Dedektifi” olarak anılan kuş gözlemcisi ve araştırmacısı Emin Yoğurtcuoğlu da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Yaban hayatının korunması için yapılan çalışmalar ve atılan adımlar nedeniyle Başkan Demir’e teşekkür etti. Daha sonra nadir kuş türlerini gözlemlemek için Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile deltaya giden Emin Yoğurtcuoğlu, 1 saatte 44 kuş türü gördü. 17 yıldır Kızılırmak Deltası’na geldiğini ve yaşanan olumlu değişimi çok net bir şekilde gördüğünü ifade eden Yoğurtcuoğlu, “Burası başarılı koruma uygulamaları ile örnek gösterilecek yerlerden birisi. Türkiye’de bu kadar büyük bir alanda bu uygulamaların yapılabildiğini görmek bizi aşırı mutlu ediyor. Alanın araç trafiğine kapalı olması, avcılığın yapılmaması nedeniyle kuşları çok rahat bir şekilde izleyebiliyoruz. Kuşların özgürce, güvenle kalabildikleri; insanların da doğal yaşamlarında kuşları gözlemleyebildikleri bir alan” şeklinde konuştu.