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Kızılırmak Deltasında “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” kutlandı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ORNİTOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ VE SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİNİN (SAMKUŞ ) ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘2020 DÜNYA GÖÇMEN KUŞLAR GÜNÜ’NDE KIZILIRMAK DELTASI’NA GELEN YAKLAŞIK 60 ZİYARETÇİYE KUŞ GÖÇÜ, KUŞLARIN ÜREME-KIŞLAMA VE KONAKLAMA ALANLARININ ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Çevre 12.10.2020, 16:02
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Kızılırmak Deltasında “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” kutlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ve Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği’nin (SAMKUŞ ) ortaklaşa düzenlediği ‘2020 Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nde Kızılırmak Deltası’na gelen yaklaşık 60 ziyaretçiye kuş göçü, kuşların üreme-kışlama ve konaklama alanlarının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bu yıl “Kuşlar Dünyamızı Birleştirir” temasıyla, yılda iki kez gerçekleşen kuş göçüne dikkat çekmek için dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde kuşların hayatlarını devam ettirmeleri ve refahları için gerekli olan ekosistemlerin ekolojik bağlantılarını ve bütünlüğünü korumanın ve restore etmenin önemi vurgulandı. Bu yılki etkinliklerde, göçmen kuşların karşı karşıya kaldığı tehditlere ve bütün ülkelerin ortak eyleme geçmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü ve Kızılırmak Deltası hakkında, Ornitoloji Araştırma Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas ve yüksek lisans öğrencisi Melisa Bal tarafından, detaylı bilgilendirilen ziyaretçiler kısa bir kuş gözlem etkinliği yapma şansı da elde etti.

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